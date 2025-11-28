Verursacht eure neue Brille Kopfschmerzen?

Ist ein gewisser Grad an Unwohlsein normal?

Sofort den Optiker des Vertrauens zu zerlegen oder die Brille mit Nichtachtung zu strafen, wäre übertrieben. Korrigierte Gläser gleichen Schwächen im Auge aus und helfen, – ähnlich wie wenn man man angestrengt die Augen zusammenkneift – zu fokussieren. Natürlich geht man davon aus, dass einem die verschriebenen Dioptrien, die da im neuen Nasenfahrrad stecken, zu tadelloser Sicht verhelfen werden. Hat sich die Stärke der Gläser im Gegensatz zur alten Brille kaum verändert, nimmt der Körper das ganz easy und passt sich schnell an.

Handelt es sich aber um eine drastischere Korrektur oder gar die erste Brille, müssen die Augen visuelle Anforderungen kompensieren, die sie sich gewohnt sind. All die klitzekleinen Muskeln und Fokussiersysteme müssen sich jetzt neu einstellen. Das ist anstrengend und kann weh tun.

Es ist ein bisschen so, als würde man einen schweren Rucksack tragen. Irgendwann merkt man gar nicht mehr, wie die Muskeln arbeiten. Nimmt man ihn ab, fühlt es sich erstmal komisch an, sich wieder relaxed bewegen zu können.