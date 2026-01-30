Wann sollten wir am besten duschen?

Eine Abendduscherin

Ich bin ein Dusch-Fan aus Leidenschaft, ich würde sogar so weit gehen, dass ich Duschen als Hobby bezeichnen würde. Deshalb kann ich auch nicht nur kurz duschen. Ich schmeisse das Radio an und dann stehe ich da ... ja, wahrscheinlich täglich so um die 20 Minuten. Dass ich mich über trockene Haut beschwere, ist mehr als ironisch. Mir ist klar, dass ich mit meinem Lifestyle viel Wasser verschwende, aber für mich ist Duschen Luxus. Ich halte nichts vom Frischekick, den so viele Morgenduscher bejubeln. Die schiessen sich mit einem eiskalten Strahl in den Tag – ich bin ein Warmduscher, der gerne sauber und eingecremt ins (am liebsten frisch bezogene) Bett geht. Das Ritual des Einschlafens ist schliesslich kostbarer als das des lästigen Aufstehens. Mein Bett ist wie die Dusche mein Heiligtum, der Dreck des Alltags hat da nichts zu suchen. Ich schaffe es ja kaum, meine Haare nicht täglich zu waschen, weil stets vor meinem inneren Auge das Böse der Strasse auf mein Kissen rieselt und in die Decken kriecht. Was ich ähnlich verabscheue wie ungeduscht ins Bett zu gehen, ist föhnen. Ich mag es, wenn ich in den ersten paar Netflix-Minuten den Duft von Shampoo und Kur riechen kann. Dann weiss ich, ich bin sauber. Und das macht mich glücklich.