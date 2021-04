Warum Dr. Google besser ist als sein Ruf

Manchmal kann man es einfach nicht lassen und braucht Gewissheit. Oder zumindest einen kleinen Hinweis darauf, warum es einem so schlecht geht. Und obwohl man weiss, dass man es eigentlich besser sein lassen sollte, tippt man ein paar Symptome in die Suchmaschine. Sofort ploppen etliche Artikel auf, man braucht sich nur einen aussuchen, um in den unendlichen Optionen von potenziellen Krankheiten unterzugehen. Nicht umsonst heisst es ja eigentlich, dass man nie, nie, nie im Netz nach möglichen Ursachen suchen soll, wenn es einem körperlich schlecht geht. Die Angst ist, dass die eigene Recherche ein harmloses Kopfweh schnell zur Diagnose Krebs werden lässt. Jetzt liefert eine neue Studie aus den USA Entwarnung: Dr. Google ist gar nicht so schlecht!