Dein Schweiss, der Nektar der Bakterien-Begierde

Jaja, die Sekrete. Wir merken es nicht, aber wir verlieren so einiges. Mehr als 500 Millionen Hautzellen am Tag zum Beispiel. Ausserdem einen Liter Flüssigkeit. Schwitzen nennt man das. Ein bisschen Öliges aus der Haut kommt auch dazu. Wo das landet? Sehr viel davon in den Klamotten. Bakterien fühlen sich davon eingeladen wie von einem öffentlichen Facebook-Event und feiern da natürlich eine Riesenparty. Ohne Hemmungen, sie machen Kinder. Ohne Ende. Wenn die ganze Gesellschaft dann mit unter die Bettdecke genommen wird, wird es so richtig heiss. Die Sache gewinnt rasant an Fahrt. Open End und Open Bar.