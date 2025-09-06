Warum ist Hornhaut wichtig?

Aber mal darüber nachgedacht, dass sich die Natur bei der Hornhaut etwas gedacht hat? Was wir da zu Beginn der Sandalen-Saison so fröhlich von der Sohle rubbeln, dient vor allem als natürliche Schutzbarriere. Durch die Verdickung können Viren, Bakterien und Feuchtigkeit weniger schnell in den Fuss eindringen. Entfernen wir die «unschöne» Haut, ist der Schutz vor Erkrankungen dahin.