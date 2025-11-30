Warum ist zu viel Lautstärke ungesund?

Discozacke im Anflug?

Spätestens im Club wird es dann aber selbst für vorbildliche Hörer (wie – laut meinem iPhone – mich) schwierig, die Ohren nicht auf eine echte Probe zu stellen. Oft werden im Ausgang bis zu 100 Dezibel erreicht. Zum Vergleich: Übersteigt der Lärm am Arbeitsplatz 80 Dezibel, muss der Arbeitgeber einen Gehörschutz zur Verfügung stellen. Die deutlich höhere Belastung ist auch der Grund für das Piepen im Ohr, mit dem wir am nächsten Morgen aufwachen. Übertreibt man es mit dem Lärm auf längere Zeit, bleibt das Geräusch keine vorübergehende Erscheinung. Es kann zu einem Gehörverlust in einem bestimmten Frequenzbereich kommen – der sogenannten «Discozacke». Besserung bringt dann nur noch ein Hörgerät. Um es gar nicht erst soweit kommen zu lassen, sollte man deshalb bei Konzerten, Festivals und Clubabenden auf Ohrstöpsel setzen. Ihr wisst schon, die Ohropax, die man bisher immer dankend abgelehnt hat.