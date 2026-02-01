Warum kann Nasenspray gefährlich sein?

Was sind die Folgen der Sucht?

Das haben die meisten von uns vermutlich schon durchschaut: Einen Rausch bekommen wir durch Nasenspray nicht. Harmlos ist die Abhängigkeit vom Erkältungshelfer trotzdem nicht. Der regelmässige Einsatz schädigt nicht nur die Schleimhäute, er lässt auch den Geruchs- und damit einhergehend den Geschmackssinn abstumpfen.

Achtung, jetzt wird es eklig: Auch die sogenannte Stinknase ist eine häufige Folge. Die permanente Reizung der Schleimhaut führt zu einem süsslich-fauligen Geruch, der aus unserer Nase strömt – da sich das eigene Geruchsorgan schnell an den Gestank gewöhnt, sind es meistens Kollegen und Freunde, die uns darauf ansprechen. Um die Sucht nach dem Spray maximal ironisch zu machen: Wer es übertreibt, wird auch häufiger krank, da durch die Nutzung die Flimmerhärchen in der Nase absterben, die üblicherweise gegen Viren und Bakterien schützen.