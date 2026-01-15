Warum sind unsere Hände und Füsse so kalt?

Ursachen

In den meisten Fällen ist die Durchblutung Schuld an den gefroren Gliedmassen. Sobald es kalt ist, denkt sich unser Körper: «Oh, ich muss die Organe wärmen, damit sie weiterhin ihre Arbeit verrichten können.» Das kann er aber nur erzielen, in dem sich die feinen Blutgefässe an unseren Extremitäten verengen und so mehr warmes Blut in den Bereich der lebenswichtigen Organe fliessen kann. Hände, Füsse und Nase kühlen dabei natürlich schneller aus, weil dort weniger Blut zirkuliert.