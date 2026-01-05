Warum sollte das Handy aus dem Bett fliegen?

In unserem Körper tickt eine innere Uhr, die unter anderem unsere Wach-Schlaf-Phasen steuert. Das intensive Blaulicht der Smartphones macht uns aktiv, weil es das «Schlaf-Hormon» Melatonin unterdrückt. Zudem reagiert unsere Netzhaut äusserst empfindlich auf blaue Wellenlängen – die uns wie Kaffee einen Koffeinschub geben. Wenn wir also bis zum Zeitpunkt des Schlafengehens am Handy hängen, fällt es uns sichtlich schwerer, ins Land der Träume zu schweben. Besonders toxisch ist es, wenn ihr bereits alle Lampen gelöscht habt und nur noch mit dem hell erleuchteten Display im Bett liegt – die Pupillen weiten sich und es fällt noch mehr blaues Licht in eure Augen als tagsüber.