Warum sollten wir auf unseren Körper hören?

Es nervt Sie nicht, wenn Sie zunehmen?

Ich nehme es schon wahr, lasse mich davon aber weder beeinflussen noch stressen. Durch das intuitive Essen sind Gewichtsschwankungen ganz normal – mal esse ich mehr, mal weniger. Vor ein paar Jahren, als ich noch in einer Essstörung steckte, betrachtete ich mehrmals am Tag meinen Bauch vor dem Spiegel und zählte jede Kalorie. Ich war unsicher und unzufrieden. Aus dieser Zeit weiss ich, dass wir alle viel lieber zu uns sein sollten. Wer sich ständig kasteit und nur auf Äusserlichkeiten schaut, verpasst viel zu viel schöne Sachen in diesem Leben.