Schuld daran sind mal wieder unsere Hormone. Zu Beginn eines neuen Zyklus (wenn die Periode einsetzt), fahren die Hormone Progesteron und Östrogen ihre Produktion herunter. Dadurch speichert unser Körper mehr Wasser. Das ist übrigens die Ursache, warum wir uns an diesen Tagen oft puffy und aufgebläht fühlen. Blöd halt, dass das nicht nur für Unbehagen sorgt, sondern uns dieses Wasser nicht mal etwas nutzt. Statt in den Blutgefässen zu bleiben, wo es gebraucht wird, sammelt es sich unnötig im Gewebe an. Insert Schwamm-Emoji.