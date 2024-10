Wie wirkt Wärme auf unsere Schmerzen?

Durch das Blut in unserem Körper schwappt Plasma und genau das ist für die Wärmeverteilung in selbigem zuständig. Legen wir uns eine Bettflasche auf den Bauch (oder Nacken oder Rücken), weiten sich temperaturbedingt die Blutgefässe. Das steigert die Durchblutung, was einerseits zu einer besseren Versorgung unserer Zellen mit Sauerstoff und Nährstoffen führt, andererseits Schadstoffe schneller aus dem System transportiert. Hallo Muskelentspannung, bye-bye quälender Krampf. Eine klassische Win-win-Situation.