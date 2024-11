Der Nabel der Welt – das sagt man ja so, wenn etwas wichtig, ganz zentral, ist. Der Bauchnabel ist so die goldene Mitte unseres Körpers, er stellt den Ursprung des Lebens dar, weil er Mutter und Kind vor der Geburt miteinander verbindet und die lebenswichtigen Stoffe zwischen den beiden fliessen lässt. Im Nabel tummeln sich jede Menge Blutgefässe, ausserdem sind alle Extremitäten von hier aus wunderbar zu erreichen. So weit, so gut. Aber was hat das mit Selbstoptimierung zu tun?