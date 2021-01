Was ihr beim Kauf eurer Matratze unbedingt beachten solltet

Für Allergiker

Klingt erstmal nicht so kuschelig, aber Latexmatratzen sind das perfekte Modell für alle Hausstauballergiker. Denn das Material ist von Natur aus antibakteriell und bietet so kaum Nährboden für Hausstaubmilben. Zudem passen sie sich wunderbar dem Körper an. Einziger Minuspunkt? Sie sind deutlich weniger atmungsaktiv als andere Matratzen. Für die Schwitzer unter euch also ein No-Go. Eine Alternative bietet Talalay-Latex mit einer offeneren Zellstruktur.