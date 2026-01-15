Was ist eigentlich das Mikrobiom?

Das ganz persönliche Geheimrezept

Ihr ahnt es wahrscheinlich (und vermutlich habt auch ihr es schon am eigenen Leib erlebt): das Ganze so schön im Einklang zu halten, ist einfacher gesagt, als getan. Denn jeder Mensch hat ein individuelles, auf ihn zugeschnittenes Mikrobiom. Die eine, universelle Wundercreme kann also nicht dabei helfen, auszusehen, als würden wir ständig mit einem Insta-Weichzeichner über dem Gesicht umherlaufen. Was wir hingegen tun können: Uns ausgewogen ernähren, für viel frische Luft sorgen, Sport treiben und es mit dem Rosé am Abend nicht (allzu oft) übertreiben. Und: mit probiotischen Inhaltsstoffen dafür sorgen, dass die guten Bakterien, die unsere Haut schützen und bestens versorgt sind. Ja genau, die gleichen, die im Joghurt und Quark dafür sorgen, dass es unserem Darm 1A geht.