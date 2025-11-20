Schlaflosigkeit 2.0

Klingt stressig? Genau das ist es auch. Ähnlich wie es einige Leute durchdrehen lässt, wenn sie am Tag nicht auf ihre 10’000 Schritte kommen oder ihre maximale Kalorienmenge überschreiten, löst ein Ergebnis von unzureichendem, zu kurzem oder zu unruhigem Schlaf einen inneren Druck aus. Den Drang danach, sich zu verbessern und die Nachtruhe zu perfektionieren. Das Problem: Während man die Schrittzahl und die Nahrungsaufnahme noch mehr oder weniger selbst regulieren kann, funktioniert das mit dem Schlaf nicht so einfach. Der krankhafte Drang genau das zu erreichen, führt deshalb häufig zum Gegenteil: Der Stress hält uns wach und es fällt uns immer schwerer, abzuschalten.