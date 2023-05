«Tastes like strawberries on a summer evening…» – Sänger Harry Styles lässt uns mit dieser Zeile in seinem Song «Watermelon Sugar» jedes Mal glustig auf die kleinen Kerlchen werden. Und, läuft euch auch schon das Wasser im Mund zusammen? Gut so! Denn die offizielle Erdbeersaison hat begonnen! Die Felder zum selber pflücken sind geöffnet und auch in den Läden sind jeweils von Mai bis spätestens Ende August feinste Schweizer Erdbeeren zu haben. Wir lieben die rote Frucht besonders, weil sie so vielfältig sein kann: im Sommersalat vermischt, als Garnitur beim Hauptgang oder natürlich als feines Dessert. Doch gibt es irgendwann eine Erdbeer-Überdosis? Werden dann plötzlich unsere Hände und Füsse rot wie sie bei Karotten orange? Achtung, liebe Erdbeer-Fanatiker, hier kommt die Wirkung der kleinen Powerfrucht auf unseren Körper.