Wann ist ein Besuch beim Arzt notwendig?

In 90 Prozent aller Fälle sind Rückenschmerzen erfahrungsgemäss harmlos und verschwinden von selbst wieder. Halten die Beschwerden jedoch über mehrere Wochen an, so ist ärztliche Hilfe erforderlich: Sechs Wochen, so rät die «Versorgungsleitlinie Kreuzschmerzen», sollte mit dem Röntgen gewartet werden. Doch dies gilt natürlich nur, wenn der Arzt von «unspezifischen Rückenschmerzen» ausgeht (was bei 80 Prozent aller Patient*innen der Fall ist). Zudem dürfen keine Alarmsignale auftreten wie beispielsweise ein Taubheitsgefühl oder Lähmungserscheinungen in Armen oder Beinen. In diesen Fällen ist umgehende fachärztliche Hilfe durch eine*n Orthopäd*in erforderlich. Bei weniger einschränkenden Beschwerden ist zunächst die Hauspraxis eine gute medizinische Anlauf- und Koordinationsstelle. Die überweist gegebenenfalls zur Orthopädin oder zum Orthopäden.