Was wir im Herbst für unseren Rücken tun können

Wie kann man Rückenschmerzen im Herbst vorbeugen?

Wichtig ist auch an regnerischen oder stürmischen Tagen ausreichende Bewegung – und das am besten an der frischen Luft. Joggen ist beispielsweise auch an herbstlichen Tagen top. Denn kontinuierliches Laufen schützt gerade in der kühleren Jahreszeit vor drohenden Verspannungen der Muskulatur, versorgt die Bandscheiben mit lebensnotwendigen Nährstoffen und stärkt die Rumpfmuskulatur. Zudem werden das Immunsystem gefördert, Glückshormone freigesetzt und das Erkältungsrisiko reduziert. Dabei ist insbesondere in Herbst und Winter ein intensives Aufwärmtraining mit Koordinationsübungen, Schulterkreisen etc. wichtig. Dies verhindert Zerrungen oder Schäden an den Gelenken.