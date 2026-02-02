Welche Getränke stärken das Immunsystem?

Golden Milk

Dieser Drink klingt tatsächlich ebenso wertvoll, wie er für unsere Gesundheit letztendlich auch ist. Die langweilige heisse Milch mit Honig aus unserer Kindheit daten wir in dieser Saison mit Kokosöl, Pfeffer und – ganz wichtig – Kurkuma up. Das in dem gelben Gewürz enthaltende Curcumin wird durch die Wirkung des Pfeffers intensiviert und reinigt und belebt unseren Körper. Zudem hemmt es die Entstehung von Entzündungen und kurbelt die Verdauung an. Ihr seid schon erkältet? Honig und Kokosöl legen sich wie Balsam auf die schmerzende Stellen im Hals, die warme Milch macht müde und lässt uns wunderbar in den erholsamen Schlaf gleiten.