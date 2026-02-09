Welche Produkte sind doch nicht vegan?

Wein

Bad News für alle Wein-Freunde da draussen: Die «Vegan»-Kennzeichnung, die einige Weine auf dem Etikett tragen, ist nicht zum Spass auf den Produkten. Sie dient der Abgrenzung von den Flaschen links und rechts im Regal, denn die werden oft mit Proteinen versetzt, um am Ende nicht trüb, sondern perfekt rosé, weiss oder rot daherzukommen. Das klappt mit pflanzlichen wie tierischen Varianten. Wenn nicht als «vegan» gekennzeichnet, ist es allerdings meistens Eiklar oder ein Protein aus Gelatine oder – Achtung – Fischblasen, das zur Klärung verwendet wird. Am Ende wird es, zusammen mit den Trübstoffen, wieder aus dem Wein abgezogen und muss deswegen nicht kenntlich gemacht werden. Drin war es allerdings trotzdem mal. Mit klarem Apfelsaft verhält es sich übrigens ganz ähnlich. Die gute Nachricht zum Schluss: Immer mehr Winzer satteln um.