Welche Vorteile hat der Dry January?

Der passende Trend dazu nennt sich Dry January, also trockener Januar. Seine Wurzeln hat der in Grossbritannien, wo bekanntermassen auch gern mal einer über den Durst getrunken wird. So gern, dass Alkohol die wahrscheinlichste Todesursache für Menschen zwischen 15 und 49 Jahren ist. Die Finger davon lassen, ist also die Devise. Und das einfache Konzept klingt gar nicht so schlecht: Verzichten wir bis zum Ende des Monats auf Drinks, gleichen wir die Sünden aus dem Dezember wieder aus. Kann das funktionieren? Experten sagen: Eine schlechte Idee ist es tatsächlich nicht.