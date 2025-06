Welcher der vier Stresstypen bist du?

1. Die Problemlöser

Frühzeitig reagieren, Prioritäten setzen und vorausschauend planen: Problemlöser leiden weniger häufig an Stress, weil sie versuchen, ihn gar nicht erst entstehen zu lassen. «Sie haben eine sehr gute Grundvoraussetzung, sollten sich aber bewusst sein, dass man nicht jedes Problem lösen kann», sagt Stressforscherin Myriam Thoma (45), Universitätsdozentin für klinische Psychologie und Psychopathologie an der Universität Basel. Es sei sinnvoll, unterschiedliche Strategien in petto zu haben. Laut der Sanitas-Studie sollten Problemlöser auf Selbstfürsorge achten, um langfristig gesund zu bleiben – etwa durch bewusste Pausen oder Meditation.