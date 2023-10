Spannungskopfschmerzen

Spannungskopfschmerzen sind am weitesten verbreitet. Tendenziell sind Frauen mehr betroffen. Meist ist die Stärke des Schmerzes leicht und betrifft den ganzen Kopf. Die Schmerzen seien aber nicht so einschränkend, dass man eine Tätigkeit unterbrechen müsse, sagt der Neurologe. «Die Ursache variiert von Mensch zu Mensch.» Bei der Behandlung gebe es zwei Säulen: die Akuttherapie, also Medikamente zur raschen Beendigung der Attacke. Wenn die Schmerzen aber häufiger vorkommen, gelte es vorzubeugen. «Ich bin ein grosser Fan von nicht medikamentösen Therapien. Sprich: regelmässig essen, ins Bett gehen, aufstehen – auch am Wochenende, beim Alkoholkonsum nicht übertreiben.» Ganz wichtig: «Regelmässiger Ausdauersport, pro Woche eine halbe Stunde», rät der Arzt und empfiehlt Entspannungsübungen wie autogenes Training oder Yoga. Man könne sehr viel tun, um Kopfschmerzen zu verhindern, ohne jeden Tag Medikamente nehmen zu müssen.