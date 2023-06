Rauchen beeinflusst das Liebesleben

A Martini before and a cigarette after. Das waren noch Zeiten, als sich die Filmheld*innen nach einem heissen Liebesabenteuer, in den zerwühlten Laken liegend, genüsslich den Rauch in die Lungen zogen. In Filmen, im TV und eigentlich überall wurde geraucht. Tempi passati. Heute braucht nicht einmal mehr James Bond das Rauchen als erotisches Stilmittel.