7 Fragen, die sich Männer oft nicht stellen trauen

IV. Eigentlich klappt es mit der Erektion bei mir recht gut. Bis zum Moment, in dem ich mir ein Kondom überstreifen will. Dann bricht alles in sich zusammen. Was soll ich tun?

Safer Sex ist absolut zu befürworten. Daher sollte je nach partnerschaftlicher Situation unbedingt davon Gebrauch gemacht werden. Versuchen Sie, das Kondom lustvoll zu integrieren, sodass dies nicht zum Nachteil wird, oder lassen Sie sich das Kondom überstreifen.