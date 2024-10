Hat ein Coregasm auch etwas Sexuelles?

Nicht unbedingt. Eine starke Erregung mit anschliessender Entladung kann man durchaus im nicht-sexuellen Kontext erleben. Wir kennen das zum Beispiel, wenn wir eine riskante Situation erleben wie etwa beim Bungee-Jumpen. Man kann also beim Training einen Orgasmus erleben, ohne dass man deswegen sexuell erregt ist.

Es kommt auch darauf an, was Mann oder Frau unter «sexuell» versteht: Wenn jemand sich selber während der Übung als sinnlich-erotisch empfindet und dies vielleicht sogar geniessen kann, eventuell auch sexuelle Fantasien hat, kann sich das durchaus erotisch anfühlen.

Im sportlichen Kontext sind dem erotischen Geniessen aber eher Grenzen gesetzt. Da die Bewegungen in den Übungseinheiten, die zum Coregasm führen, nicht sehr fliessend sind, geschieht die Entladung eher genital und kann sich weniger ganzkörperlich verteilen. Im Solo- oder Paarsex kann mehr Intensität durch fluide ganzkörperliche Bewegungen, Atmung und Stimme dazukommen. Und auch der Kontakt mit dem Partner beziehungsweise der Partnerin kann die Aufladung intensivieren. Neben der genitalen Entladung kann also auch eine emotionale Entladung ausgelöst werden.