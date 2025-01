«Iiiiih, und dann leerst du das Ding ins Lavabo auf dem Büro-WC aus?!» So reagierten unabhängig voneinander gleich mehrere Kolleginnen, als ich meine Menstruationstasse erwähnte. Um das gleich klarzustellen: Nein, tu ich natürlich nicht. Denn erstens lässt sich der Inhalt bei Bedarf problemlos direkt in die Toilette ausleeren und zweitens kann man das meist eh zu Hause machen, weil man den Cup den ganzen Arbeitstag lang nicht entfernen muss. Ist er einmal platziert, kann man ihn bis zu zwölf Stunden an Ort und Stelle lassen. Bei einem Tampon wäre das nicht möglich, beziehungsweise nicht zu empfehlen.