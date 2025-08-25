Wie Gewichtsdecken den Schlaf verbessern

Wieso nur sich selbst optimieren, wenn man auch das Bett optimieren kann? Frisch gewaschene Bettwäsche hilft doch auch beim Schlummern, weil man sich direkt wohler fühlt. Dieses Empfinden von Wohlsein kann eine Gewichtsdecke noch verstärken. Model Kendall Jenner schwört schon lange darauf und es ist auch wissenschaftlich bewiesen: Die schweren Decken helfen bei Schlafstörungen. Schwedische Forschende berichten in der Fachzeitschrift «Journal of Clinical Sleep Medicine», dass Patient*innen, die für eine Studie solche Decken verwendet hatten, tatsächlich besser schliefen und sich tagsüber weniger müde fühlten.