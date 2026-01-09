Wie lagert ihr eure Medikamente?

Packung aufreissen, Pille rausdrücken und den Rest wieder zurück ins Spiegelschränkchen schmeissen. Stopp! Wir sollten unsere Medikamente besser behandeln. Denn nur, wenn sie richtig gelagert werden, wirken sie auch so, wie sie sollten. Vorsicht ist vor allem deshalb geboten, weil man es vielen Arzneimitteln nicht ansieht, ob sie bei der Lagerung gelitten haben.