Wie sauber ist eure Trinkflasche?

Wiederverwendbare Trinkflaschen sind praktisch, nachhaltig und sehen meist auch ziemlich cool aus. Wäre da nur nicht das mühsame Reinigen! Mit einem Schwamm? Damit kommt man nicht bis zum Boden. In den Geschirrspüler? Auch keine so gute Idee: Spültabs sind oft viel zu aggressiv und lassen den Gummiverschluss spröde werden oder die Farbe abblättern. Es ist zum Mäuse melken. Wer jedoch zu faul ist und seine Trinkflasche über einen längeren Zeitraum immer nur kurz mit Wasser ausspült, lädt Keime regelrecht dazu ein, es sich gemütlich zu machen.