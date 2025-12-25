Wie schaffen wir es durch das Fresskoma?

Einmal im Jahr wird aus Fress-Flashes, die uns sonst nur bekifft oder kurz vor unserer Periode ereilen, eine hohe Kunst gemacht. Mit jeder Menge Deko, einer Prise Glitzer und etwas Lametta im Hintergrund heisst das Gelage plötzlich ganz chic Weihnachtsdinner und ist gesellschaftlich vertretbar. Zu allem Überfluss schmeisst man sich statt in den Jogginganzug zuvor in elegante, meist nicht besonders dehnbare Kleidung und befindet sich nach dem Dessert in einem scheinbar endlosen Foodkoma. Zugegeben, es gibt schönere Szenarien. Aber: Es gibt auch Methoden, das Leiden zu lindern.