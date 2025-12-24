Wie schonen wir an den Festtagen den Magen?

Es braucht eigentlich nicht mehr als gesunden Menschenverstand, um zu begreifen, dass Käsefondue, Braten, Guetzli und Glühwein nicht gerade wie eine entgiftende Saftkur auf den Körper wirken. Nein, im Dezember ist alles fettig oder süss, deftig oder zuckrig, triefend oder klebrig – und genau deswegen ja auch so besonders unwiderstehlich. Wir essen viel, wir essen spät. Und unser «Tempel»? Der hebt mahnend den inneren Zeigefinger, erinnert uns mit Magenschmerzen daran, dass das wortwörtlich Käse ist, was wir da treiben. Schickt in ganz harten Fällen vielleicht sogar noch nachdrücklich ein shamendes Sodbrennen hinterher: «So hör doch endlich auf mich!»