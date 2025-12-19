Wie verändert sich Geschmack im Laufe des Lebens?

Nö, da kommen wir auf keinen gemeinsamen Nenner. Und das liegt nicht daran, dass wir mal jung und wild waren und heute alt und langweilig sind, sondern daran, dass wir im Laufe unseres Lebens lernen, mit bestimmten Geschmäckern neue Empfindungen zu assoziieren. Sind wir klein, ist alles Süsse der Himmel auf Erden. Von Geburt an werden wir schliesslich mit Mamas Milch versorgt – und die schmeckt? Richtig: süsslich. Genau wie übrigens das Fruchtwasser, in dem wir so vor uns hin waberten. Auch reife Früchte schmecken süss, dieses Wissen hat uns die Natur schon in die Gene gepflanzt. Ebenso wie die Info, dass alles, was schön salzig schmeckt, höchstwahrscheinlich einen gesunden Nährstoffgehalt hat. Schiebt man uns dagegen früh etwas Bitteres oder Saures in den Mund, schrillen die Alarmglocken: «Halt, stopp! Das muss verfault oder giftig sein!» Frei nach dem Motto «Deinen verdorbenen Rosenkohl kannst du mal schön selber essen», verschmähen wir also erst mal ALLES, was uns suspekt vorkommt.