Wie wendet man Akupressur richtig an?

Worum gehts?

Damit wir die Akupressur besser verstehen, machen wir erst einmal einen kleinen Ausflug in die traditionelle chinesische Medizin (kurz TCM). Uns allen gemeinsam ist die Lebensenergie Qi (ausgesprochen mit „Tschi“), die durch insgesamt zwölf Meridiane in unserem Körper fliesst. In der TCM glaubt man, dass jeder Meridian einem bestimmten Organ zugeordnet werden kann. Sind wir gesund und fühlen uns gut, kann unser Qi gut zirkulieren. Werden diese Energiebahnen aber blockiert, führt das dazu, dass ein bestimmtes Organ auch nicht mehr richtig arbeiten kann. Ziel der Akupressur ist es dann, mit bestimmten Druckpunkten diese Meridiane zu stimulieren und Blockaden zu lösen, damit unser Qi wieder ununterbrochen fliessen kann. Akupressur soll aber nicht nur bei körperlichen Beschwerden helfen, sondern auch Stress mindern und einen positiven Effekt auf unser seelisches Wohlbefinden haben.