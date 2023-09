Und doch ist auch Sabina Fischer schon an ihre Grenzen gekommen. «Wenn junge Frauen mit Kleinkindern oder mit Kinderwunsch betroffen sind, dann belastet mich das sehr.» Zu Hause spreche sie nicht über die Schicksale in der Klinik. Sie untersteht der Schweigepflicht. Über Belastungen aus dem Arbeitsalltag tauscht sie sich mit Kolleginnen auf der Station aus. «Ich habe auch die Pflicht, acht Stunden Supervision pro Jahr in Anspruch zu nehmen.» Ein letztes Mal an diesem Tag klingelt ihr Telefon wegen einer anstehenden Behandlung. Dann gehts für Sabina Fischer wieder auf ihr E-Bike Richtung nach Hause. An der frischen Luft kann sie abschalten.