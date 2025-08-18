Hitze beeinflusst unsere Gehirnleistung erheblich

Bei einem Hitzschlag beträgt die Körpertemperatur bis zu über 40 Grad (Fieber!), das Herz beginnt zu rasen, und der Blutdruck sackt ab. Bei einem Sonnenstich ist der Körper normal temperiert oder höchstens ein bisschen warm, bei einem Hitzschlag hingegen rot und heiss. Da die Schweissdrüsen nicht mehr richtig arbeiten, solltest du sofort medizinische Hilfe aufsuchen, denn es kann zu einem Kreislaufkollaps kommen.