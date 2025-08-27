Ist mein Protein-Shake schuld am Bauchfett?

3. Eiweisssnacks sind essenziell

Wer vor dem Supermarktregal steht, hat die Qual der Wahl: ein Mangojoghurt mit 16 Gramm Eiweiss oder ein Proteinriegel mit Erdnussbutter? Viele Sportler glauben, dass sie ihre Nährstoffziele ohne Eiweisssnacks nicht abdecken können. Riedl betont: «Das ist Quatsch! Hobbysportler*innen mit Normalgewicht decken mit 20 bis 35 Gramm Eiweiss pro Mahlzeit in den allermeisten Fällen ihren Bedarf.» Wer dazwischen vier- bis fünfstündige Essenspausen macht, kurbelt den Fettverbrauch des Körpers an. Das nütze der Gesundheit und helfe Sportler*innen dabei, ihre Körperzusammensetzung zu optimieren. Der Experte rät deshalb, nur auf Snacks zurückzugreifen, wenn man sich vor dem Training schlapp fühlt. Besser als ein Protein-Shake, der die Verdauung belasten könne, seien leicht verdauliche Kohlenhydratlieferanten wie eine Banane.