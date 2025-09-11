Kann mir das Psycho-Tamagotchi helfen?

Es ist bunt, es ist schrill und es ist sehr süss. «Das Design spricht vermutlich eher eine junge, weiblich sozialisierte Zielgruppe an», sagt Pascal Streule (29). Er ist wissenschaftlicher Assistent an der ZHAW in der Fachgruppe Medienpsychologie und tüftelt dort selbst an digitalen Unterstützungen für die Psyche. «Dennoch denke ich, dass es einen sehr niederschwelligen Zugang zu Selbstpflege bietet. Die meisten haben ein Smartphone.»