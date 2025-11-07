4 Gründe, warum wir plötzlich losheulen

Wenn wir Hunger haben, knurrt der Magen, und wenn wir müde sind, werden die Augen schwer – der Körper gibt uns mit sämtlichen Signalen zu verstehen, wenn etwas nicht stimmt. Es gibt aber auch Anzeichen, die scheinbar wie aus dem Nichts kommen und nur schwierig zu deuten sind. Spontane Weinkrämpfe zum Beispiel: Oft überfallen sie uns in den ungünstigsten Momenten und lassen uns völlig perplex und verwirrt zurück. Woher kommen solche emotionalen Ausbrüche? Psychologin Yvonne Thomas Ph.D erklärt das mysteriöse Phänomen wie folgt: