7 Dinge, die ihr euch fragen solltet, bevor ihr kündigt

6. Was werde ich am ersten Tag nach meiner Kündigung tun?

Ins Blaue hinein zu kündigen und abzuwarten, was danach passiert, ist selten eine gute Idee. Ist der Job einmal weg, werdet ihr früher oder später einmal mit Panik aufwachen und Angst vor der Zukunft haben. Das ist in Ordnung und ziemlich normal – doch gute Vorbereitung kann helfen, nicht durchzudrehen. Schreibt eine Liste der Gründe, aus denen ihr gekündigt habt, um euch in solchen Momenten vor Augen zu führen, dass es die richtige Entscheidung war. Notiert euch positives Feedback (egal ob privat oder im Job) als Selbstvertrauen-Booster. Und überlegt euch eine (realistische) Routine für die ersten Tage ohne Job, um nicht im Bett liegen zu bleiben und täglich Pizza zu bestellen. Schreibt Selfcare gross, aber plant neben Yoga, einer Joggingrunde und einem gesunden Frühstück auch Zeit für Bewerbungen und Gespräche ein – dann seid ihr auf einem guten Weg.