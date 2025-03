Wenn wir an Zahlen denken, verbinden wir sie meistens mit einer traumatisierenden Mathestunde aus dem Schulunterricht. Oder zu hohen Steuerrechnungen. Oder Geld, das wir nicht haben. Die Theorie der Numerologie ist da etwas positiver eingestellt. Sie besagt, dass alle Zahlen eine bestimmte Bedeutung haben. So ist etwa der Geburtstag kein Zufall, sondern verrät sehr viel über die Eigenschaften eines Menschen. Was genau? Das finden wir heraus, wenn wir unsere Lebenszahl berechnen. Diese liegt zwischen Eins und Neun und trägt jeweils ihre ganz eigene Bedeutung.