Der nächste Vollmond verspricht uns Überraschungen

Die in der Nacht zum 24. Juli ist die erste. Typisch für das Sternzeichen Wassermann ist es, seiner Zeit voraus zu sein, an seine Grenzen zu gehen. Ein Vollmond der Freiheit steht uns darum bevor, heisst es. Astrologin Yasmin Boland schreibt in ihrem Lunar Diary 2021: «Der Vollmond wird als Chance gesehen, eine Reinigung im Leben vorzunehmen, neue Strukturen zu errichten.» Die eigene Handlungsweise, die eigene Lebensweise zu überdenken, das sei die Chance, die sich uns in dieser Nacht bietet.