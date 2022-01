Ein Meister seines Faches

Kanye West, neuerdings nur noch Ye, kreiert gerne. Preisgekrönte Musik, Mode, die in sekundenschnelle ausverkauft ist und – so scheint es – Partnerinnen, die zu seiner Vision passen. Ob ihm das nicht zu blöd ist, das gleiche Styling-Programm mit Neu-Freundin Julia Fox abzuziehen, wie mit seiner Noch-Ehefrau Kim Kardashian? Vergleicht man mal die Beziehungen miteinander, so lautet die Antwort ganz klar: Nein. So drückt er seine Gefühle aus. Oder wie er es mal in einem Interview gesagt hat: «Styling Kim, that’s a language of love for me.» Eine Sprache der Liebe also. Okurrr.