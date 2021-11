Kaum jemand hat so relevante Brüste wie Madonna

Kürzlich lud sie zehn Bilder auf Instagram hoch. Wie mans halt so macht: sie posierte, rekelte sich auf einem Bett, präsentierte uns ihren surrealen Körper. In einem Look, den nicht jeder in der Öffentlichkeit tragen würde, der zu Madonna aber passt wie der geschnitzte Engel zum blütenreinen Bettlaken. Manchmal sah man einen Nippel, weil der BH im Grunde nicht wirklich einer ist. Instagram gefiel das nicht, die Bilder wurden gelöscht. Ohne Benachrichtigung, ohne Vorwarnung. Es musste schnell gehen. Weil: zu sexy. Madonnas Brüste verstossen gegen die Richtlinien. Verstösst ein Ellbogen gegen die Richtlinien? Ein grosser Zeh? Wenn ein Körperteil was falsch macht, dann weil man ihn falsch assoziiert. So geschehen mit der weiblichen Brust. Madonna wehrt sich, lädt die Bilder erneut hoch, klebt kleine Emoji-Herzchen auf die Nippel. Instagram ist zufrieden, hat aber nicht verstanden worum es geht. Madonna schreibt dazu: