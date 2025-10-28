Der Schlüssel zu weniger Stress im Alltag

Was bringt Achtsamkeit?

Wenn wir die Dinge einfach wahrnehmen und neutral betrachten, löst es keinen Dominoeffekt im Körper aus. Stellt euch vor, es steht eine Prüfung an und ihr merkt, dass ihr langsam unruhig werdet. Was fühlt ihr? Angst? Nervosität? Normalerweise würdet ihr jetzt in Panik geraten, denken, dass diese Gefühle schlecht sind und beginnen, euch Sorgen zu machen. Wenn ihr es aber schafft, ihnen keine Macht zu geben und die Gefühle bloss als das erkennt, was sie sind, können sie nicht grösser werden und dadurch auch keinen Stress auslösen. Es bringt ja tatsächlich nichts, sich in etwas reinzusteigern – mal so ganz nüchtern betrachtet.