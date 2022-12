Worum geht es? Um das Leben der Familie Pearson, non-linear erzählt über Jahrzehnte hinweg, in denen immer wieder neue Geheimnisse zutage kommen.

Warum lieben wir die Serie? Viele Zufälle, die einem nicht übertrieben vorkommen, die unterschiedlichsten Charaktere, die man immer besser kennenlernen will und ein wunderbarer Soundtrack.

Warum gerade jetzt? «This is Us» spielt mit unseren Emotionen. So viel steht fest. Und trotzdem bekommt man von dieser Intensität an Gefühlen nicht genug. Taschentücher bereithalten!

(6 Staffeln, Sky)