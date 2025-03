Krebs

Krebs gilt als eines der gefühlvollsten Sternzeichen. Es ist daher kein Wunder, dass Krebsgeborene besonders mit einer Trennung zu kämpfen haben. Das sensible Wasserzeichen glaubt felsenfest an die grosse Liebe und schenkt seinem Partner oder seiner Partnerin in einer Beziehung endlose Treue und Zuneigung. Geht die Partnerschaft schlussendlich in die Brüche, bricht auch für den Krebs die Welt zusammen.