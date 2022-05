Diese 3 Sternzeichen können nicht mit Geld umgehen

Schütze (23.11. bis 21.12.)

Schützen finden Gefallen an exklusiven Dingen und Luxus. Sie zeigen gerne, was sie haben und gönnen sich auch mal grosse Anschaffungen, wie Designermode, Schmuck oder ein teures Auto. Nach solchen Ausgaben folgen dann oft Wochen oder Monate, in denen Schützegeborene knapper bei Kasse sind. Sich beim Shoppen zurückhalten zu müssen, gefällt diesem Sternzeichen zwar nicht, doch wenn es wirklich sein muss, gelingt es ihm durchaus, sparsam zu sein. Sobald es finanziell wieder rosig aussieht, besteht allerdings die Gefahr, dass das Geld schnell wieder ausgegeben wird, wenn Schützen nur an das Heute und nicht an das Morgen denken.