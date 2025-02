Neues Hobby, neues Glück

Ihr wolltet schon immer klettern gehen? Eine Bergtour quer über die Alpen machen? Oder ein neues Instrument lernen? Na also, why not? Nehmt euch die Zeit und probiert etwas aus, das ihr noch nie gemacht habt. Das ist bestimmt eine lustige Erfahrung und führt im besten Fall sogar zu einem neuen Hobby.